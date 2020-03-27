В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус: СБУ разоблачила дельцов

В Киеве Служба безопасности Украины остановила деятельность организованной группы, которая контрабандно ввозила на территорию государства и продавала поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса COVID-19.
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Также она поставляла и другие некачественные лекарства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты участники этой группы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля. Они скрывали продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не давало возможности соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья людей.
В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус
СБУ
В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус
СБУ
Дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Все это они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.
Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара было изъято лекарства и тесты на почти 1 млн грн. Правоохранители начали неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к такой деятельности, и привлечению их к уголовной ответственности.
В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус
СБУ
В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус
СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218 случаев.
Впрочем, в Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 27 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 достигло 55 человек.
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