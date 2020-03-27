В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус: СБУ разоблачила дельцов

В Киеве Служба безопасности Украины остановила деятельность организованной группы, которая контрабандно ввозила на территорию государства и продавала поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса COVID-19.

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Также она поставляла и другие некачественные лекарства. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты участники этой группы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля. Они скрывали продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка не давало возможности соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья людей.

В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус СБУ

В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус СБУ

Дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Все это они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.

Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара было изъято лекарства и тесты на почти 1 млн грн. Правоохранители начали неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к такой деятельности, и привлечению их к уголовной ответственности.

В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус СБУ

В Киеве продавали фальшивые тесты на коронавирус СБУ

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