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/Криминал

Взрыв в Киеве: вскрылись новые подробности ЧП

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В Киеве во время взрыва в жилом доме пострадал главный врач Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны.

Данную информацию OBOZREVATEL уточнили в пресс-службе Департамента охраны здоровья КГГА. Из своих источников наши журналисты узнали, что пострадавшего зовут Виктор Олийнык. То, что Олийнык занимает должность главврача госпиталя нам подтвердили и в самом медучреждении.

В результате происшествия у пострадавшего диагностировали акустическую баротравму обоих ушей, после чего он был доставлен в лор-отделение одной из столичных больниц.

ЧП произошло на ул. С. Стальского

ЧП произошло на ул. С. Стальского

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Виктор Олийнык проживает в доме, где произошло ЧП. В соответствии с декларацией за 2018 год на него оформлено три земельных участка под Киевом общей площадью 3 200 м кв. и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Напомним, что взрыв произошел в подъезде дома на ул. С. Стальского в Днепровском районе. В результате были повреждены стены подъезда и окна. По данным СМИ, взрывчатка имела мощность около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

ЧП произошло на ул. С. Стальского

ЧП произошло на ул. С. Стальского

Киев оперативный

ЧП произошло на ул. С. Стальского

ЧП произошло на ул. С. Стальского

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступник плеснул нейрохирургу в лицо неизвестным веществом. В результате медик получил химические ожоги второй степени. Позже злоумышленник был задержан, им оказался бывший пациент.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалвзрыв
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