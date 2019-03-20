Взрыв в Киеве: вскрылись новые подробности ЧП

В Киеве во время взрыва в жилом доме пострадал главный врач Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны.

Данную информацию OBOZREVATEL уточнили в пресс-службе Департамента охраны здоровья КГГА. Из своих источников наши журналисты узнали, что пострадавшего зовут Виктор Олийнык. То, что Олийнык занимает должность главврача госпиталя нам подтвердили и в самом медучреждении.

В результате происшествия у пострадавшего диагностировали акустическую баротравму обоих ушей, после чего он был доставлен в лор-отделение одной из столичных больниц.

ЧП произошло на ул. С. Стальского Киев оперативный

Виктор Олийнык проживает в доме, где произошло ЧП. В соответствии с декларацией за 2018 год на него оформлено три земельных участка под Киевом общей площадью 3 200 м кв. и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Напомним, что взрыв произошел в подъезде дома на ул. С. Стальского в Днепровском районе. В результате были повреждены стены подъезда и окна. По данным СМИ, взрывчатка имела мощность около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

ЧП произошло на ул. С. Стальского Киев оперативный

ЧП произошло на ул. С. Стальского Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве преступник плеснул нейрохирургу в лицо неизвестным веществом. В результате медик получил химические ожоги второй степени. Позже злоумышленник был задержан, им оказался бывший пациент.

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