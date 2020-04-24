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25 апреля • обновлено в 01:19
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В Киеве преступник выпустил три пули в полицейского. Видео 18+

2.9т
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В Киеве в пятницу, 24 апреля, находившийся в розыске мужчина открыл огонь по полицейскому, ранив его в ногу.

Злоумышленника удалось задержать, сообщил "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Киеве злоумышленник стрелял в полицейского

В Киеве злоумышленник стрелял в полицейского

Скрин видео

Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и Ивашкевича. Полицейский, находясь на оперативном задании, увидел преступника 1992 года рождения, который находился в розыске.

Во время задержания мужчина начал сопротивляться и стрелять в копа, выпустив в него три пули и попав в ногу. Две пули прошли насквозь, а одна – застряла в ноге, ее вынимали в больнице скорой помощи.

Правоохранитель срочно запросил помощь, на место приехали оперативники и патрульные. Преступника задержали.

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, недавно подросткам из Киева, которые жестоко избили ветерана АТО, танкиста Виктора Симончука, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Один из них будет находиться под ней 30 дней, а второй – 60.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины видео стрельба
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