В Киеве предупредили о псевдогазовиках-грабителях: как отличить мошенников
В столичном "Киевгазе" предупредили о мошенниках, которые выдают себя за представителей компании, предлагают услуги, а тогда – грабят квартиры.
Об этом пресс-служба "Киевгаза" написала на своей странице в Facebook, рассказав, как избежать таких ситуаций.
"Бывают случаи, когда в дома приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру", – говорится в посте.
В компании порекомендовали, чтобы избежать таких ситуаций, проверять, действительно ли человек является работником "Киевгаза" с помощью трех пунктов:
Попросить показать удостоверение (на нем должен быть логотип АО "Киевгаз", номер удостоверения и срок его действия, ФИО сотрудника, название его должности, печать компании, подпись главы правления – иллюстрацию смотрите ниже);
Позвонить в контактцентр по телефону (097) 495-11-04 или (044) 495-04-04. Оператор скажет, действительно ли слесарь, который ждет за дверью, является работником "Киевгаза";
Помнить, что о плановых осмотрах сообщают заблаговременно: размещают объявления и информируют организацию, которая обслуживает дом (балансодержателя).
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