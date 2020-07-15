В Киеве предупредили о псевдогазовиках-грабителях: как отличить мошенников

В столичном "Киевгазе" предупредили о мошенниках, которые выдают себя за представителей компании, предлагают услуги, а тогда – грабят квартиры.

Об этом пресс-служба "Киевгаза" написала на своей странице в Facebook, рассказав, как избежать таких ситуаций.

"Бывают случаи, когда в дома приходят якобы наши сотрудники и предлагают установить платный счетчик или отремонтировать плиту, а в итоге грабят квартиру", – говорится в посте.

В компании порекомендовали, чтобы избежать таких ситуаций, проверять, действительно ли человек является работником "Киевгаза" с помощью трех пунктов:

Попросить показать удостоверение (на нем должен быть логотип АО "Киевгаз", номер удостоверения и срок его действия, ФИО сотрудника, название его должности, печать компании, подпись главы правления – иллюстрацию смотрите ниже);

Позвонить в контактцентр по телефону (097) 495-11-04 или (044) 495-04-04. Оператор скажет, действительно ли слесарь, который ждет за дверью, является работником "Киевгаза";

Помнить, что о плановых осмотрах сообщают заблаговременно: размещают объявления и информируют организацию, которая обслуживает дом (балансодержателя).

Как отличить псевдогазовиков-грабителей "Киевгаз"

Сообщение в сети Скриншот

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