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21 ноября • обновлено в 19:41
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/ Криминал

В Киеве появился новый "убойный" перекресток – рядом здание РГА

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В Киеве рядом со зданием Днепровской районной госадминистрации вечером 21 ноября произошла авария с двумя авто. Это второе ДТП на этом месте в течение суток.

Как сообщил OBOZREVATEL спикер Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк, на пересечении улицы Красноткацкой и бульвара Труда столкнулись автомобили ВАЗ и Skoda.

"Причина ДТП – несоблюдение дистанции. Без пострадавших", – отметил он.

ДТП произошло напротив здания Днепровской РГА

ДТП произошло напротив здания Днепровской РГА

Google. Maps

Напомним, что вечером 20 ноября на пешеходном переходе возле здания Днепровской РГА водитель Daewoo Lanos сбил двух женщин. Пострадавшие получили переломы ног и были госпитализированы.

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ДТП произошло напротив здания Днепровской РГА

ДТП произошло напротив здания Днепровской РГА

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Верховной Рады Украины на улице Грушевского, 20 ноября произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
криминал авто ДТП Национальная полиция Украины
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