В Киеве появился новый вид "коммунального" мошенничества: первые подробности

В Киеве мошенники под видом коммунальных служб вводят в заблуждение жителей и выманивают у них деньги.

Злоумышленники утверждают, что получили персональные данные пользователей от "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" и предлагают провести поверку счетчиков, говорится в пресс-службе "Центра коммунального сервиса".

"Обращаем внимание, что не передавали и не передаем данные потребителей посторонним организациям. Если вам звонят с предложение поверки счетчиков и утверждают, что взяли данные из программного обеспечения "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" – это мошенничество", – предупредили коммунальщики.

Отмечается также, что аферисты могут не только звонить, а и ходить по квартирам.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве вновь активизировались мошенники, которые представляются банковскими работниками и выманивают личные данные.

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