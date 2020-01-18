В Киеве "повязали" экс-главу ГАИ: пьяный полковник устроил ночные гонки. Фото

В Киеве за вождение в нетрезвом состоянии задержали полковника и бывшего начальника ГАИ Александра Ершова.

Об этом сообщили активисты на странице группы "PITBULL KIEV" в Facebook, опубликовав фотографии с места инцидента.

По их словам, мужчина отдыхал со своей компанией в Голосеевском районе столицы, но в 2 часа [18 января] попрощался и "в сильном алкогольном опьянении" сел за руль Range Rover. Активисты вызвали полицию, а сами отправились за ним.

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

"Сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу. Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", – сказано в сообщении.

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

Возле закрытого коттеджного городка Ершов вышел из машины, но вскоре подъехала полиция. Мужчина отказался предъявлять документы, всячески спорил и утверждал, что за рулем была его супруга.

"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках", – сообщили активисты.

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

В Киеве задержали бывшего начальника ГАИ Александра Ершова PITBULL KIEV

Как писал OBOZREVATEL, почти 115 тысяч протоколов было составлено в 2019 году на украинских водителей за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

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