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25 февраля • обновлено в 21:09
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В Киеве повесился школьник: полиция выясняет обстоятельства трагедии

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В одной из квартир в Киеве обнаружили повешенным 13-летнего школьника. По предварительной информации, парень совершил самоубийство.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Национальной полиции в Киеве, трагедия произошла в одном из домов на ул. Сергея Данченко в Подольском районе.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что парень находился дома один и совершил самоубийство. Для определения окончательной причины смерти тело подростка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", – сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла на ул. Сергея Данченко

Трагедия произошла на ул. Сергея Данченко

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Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство".

В Киеве повесился школьник: полиция выясняет обстоятельства трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области в населенном пункте Малая Девица обнаружили повешенным 5-летнего ребенка. По одной из версий, причина трагедии – несчастный случай.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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