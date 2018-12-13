В Киеве посреди улицы умер мужчина: первые подробности

В Святошинском районе Киева мужчина скончался прямо посреди улицы. Его тело лежало на пешеходной зоне на ул. Туполева.

Прибывшие на вызов очевидцев полицейские установили, что пожилой мужчина, 1942 года рождения, шел на остановку общественного транспорт, чтобы поехать на работу, пишет "Информатор". Внезапно ему стало и плохо, и он упал на землю.

"Прохожие, которые шли мимо, кинулись на помощь и вызвали "скорую". К сожалению, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть", — сообщили детали в издании.

Место происшествия "Информатор"

Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Место происшествия "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, вечером 22 ноября, около 23:30, в Киеве около станции метро "Нивки" скончался мужчина. Его тело обнаружили случайные прохожие, однако никто не видел, как именно он умер.

Труп нашли на оживленном участке улицы — рядом расположены МАФы с едой и вход в метро. Оперативно установить личность погибшего не удалось, поскольку у него не было при себе документов.