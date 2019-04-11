В Киеве посреди улицы похитили ребенка: объявлен план "Перехват"

В Киеве утром 11 апреля неизвестные похитили 3-летнего ребенка. ЧП произошло около метро "Лукьяновская".
В столице ввели план "Перехват", пишет "Информатор". Сообщение о похищении поступило около 8:50.
"Трое неизвестных мужчин на улице Вильгельма Котарбинского, 21 посадили 3-летнего мальчика в черный Mercedes с номерами "FM 005015" и уехали в сторону центра Киева", – уточнили в СМИ.
Примерное место похищения
Google-карты
Правоохранители разыскивают авто вероятных похитителей.
Новость дополняется
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" в Соломенском районе неизвестные похитили парня. Мужчине заломили руки, после чего затолкали в легковой автомобиль Нyundai, и уехали в неизвестном направлении.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.