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/Криминал

В Киеве посреди улицы похитили ребенка: объявлен план "Перехват"

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В Киеве утром 11 апреля неизвестные похитили 3-летнего ребенка. ЧП произошло около метро "Лукьяновская".

В столице ввели план "Перехват", пишет "Информатор". Сообщение о похищении поступило около 8:50.

"Трое неизвестных мужчин на улице Вильгельма Котарбинского, 21 посадили 3-летнего мальчика в черный Mercedes с номерами "FM 005015" и уехали в сторону центра Киева", – уточнили в СМИ.

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Примерное место похищения

Примерное место похищения

Google-карты

Правоохранители разыскивают авто вероятных похитителей.

Новость дополняется

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Политехнический институт" в Соломенском районе неизвестные похитили парня. Мужчине заломили руки, после чего затолкали в легковой автомобиль Нyundai, и уехали в неизвестном направлении.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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