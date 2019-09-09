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9 сентября • обновлено в 11:24
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/ Криминал

В Киеве посреди улицы парня бросили истекать кровью: что произошло

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В Соломенском районе Киева, на улице Новополевая, 89/16, произошла массовая драка. В результате сильно пострадал парень: его госпитализировали с ножевым ранением.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, около 05:00.

Между двумя молодыми людьми, 24 и 30-ти лет, и группой разразился конфликт возле магазина. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож и нанес повреждения 24-летнему парню. После этого нападавшие убежали.

В Киеве парня бросили истекать кровью

В Киеве парня бросили истекать кровью

Информатор

Когда на место прибыли патрульные, у пострадавшего была глубокая резанная рана от предплечья до ладони и критическое кровотечение.

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Полицейские оказали домедицинскую помощь. Позже парня госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области между дальними родственниками разразился конфликт, а после – драка. Впоследствии один мужчина сломал другому ногу, а в ответ соперник выстрелил в него.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Драка
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