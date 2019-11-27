В Киеве посреди улицы обнаружили труп. Фото 18+

В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, в среду, 27 ноября, обнаружили труп человека.

Об этом сообщили очевидцы на Telegram-канале Dtp kiev info. Они опубликовали фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

На месте работали как медики, так и правоохранители. Примечательно, что первые кадры появились около 12:00, но, по словам свидетелей, тело все еще лежало посреди улицы около 14:00.

В Киеве посреди улицы обнаружили труп Dtp kiev info

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В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека Dtp kiev info

На месте работали как медики, так и полицейские Dtp kiev info

В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека Dtp kiev info

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, нашли полуголый труп мужчины.

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