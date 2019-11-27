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29 ноября • обновлено в 12:08
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/ Криминал

В Киеве посреди улицы обнаружили труп. Фото 18+

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В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, в среду, 27 ноября, обнаружили труп человека.

Об этом сообщили очевидцы на Telegram-канале Dtp kiev info. Они опубликовали фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

На месте работали как медики, так и правоохранители. Примечательно, что первые кадры появились около 12:00, но, по словам свидетелей, тело все еще лежало посреди улицы около 14:00.

В Киеве посреди улицы обнаружили труп

В Киеве посреди улицы обнаружили труп

Dtp kiev info

Новости
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В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека

В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека

Dtp kiev info

На месте работали как медики, так и полицейские

На месте работали как медики, так и полицейские

Dtp kiev info

В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека

В Соломенском районе Киева, на улице Митрополита Василия Липковского, 27 ноября обнаружили труп человека

Dtp kiev info

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, нашли полуголый труп мужчины.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
уже активистов и героев АТО начали из машин прям на дороге выкидывать... то ли еще будет... запасаемся попкорном...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Борисс Робот, унитазный, а ведь у тебя гораздо больше шансов случайно быть убитым, не находишь?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Zhikharev Dmitry, уже по тебе колокол звучит дурачек из козлостана...
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