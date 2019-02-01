В Киеве посреди улицы обнаружили окровавленный труп: первые подробности

В Киеве неподалеку метро "Лукьяновская" 1 февраля обнаружили труп мужчины с окровавленной грудью. Тело лежало посреди улицы.

Как сообщил OBOZREVATEL очевидец, его нашли на ул. Юрия Ильенко, 7 (бывшая Мельникова). На вид погибшему около 40 лет (фото 18+).

"Грудь в крови. Вероятно, убийство. К центральному тротуару от него метра три. Ограждения нет. И школьники, и дети, которые идут в садик, рассматривают мертвого человека", – рассказал источник.

В Киеве посреди улицы обнаружили труп Google-карты

В Киеве посреди улицы обнаружили труп Facebook dtp.kiev.ua

Фотографии с места происшествия обнародовали в группе dtp.kiev.ua. На снимках видно, что мужчина лежит сзади уличного ларька.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января в Киеве обнаружили труп ребенка. Погибшим оказался 15-летний парень, который ушел из дома на Рождество и пропал.

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