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11 ноября • обновлено в 12:25
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/ Криминал

В Киеве посреди двора обнаружили труп мужчины. Жуткие фото и видео 18+

1.7т Читать материал на украинском

На Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины. Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а.

Как написал "Информатор", труп киевляне обнаружили около 8:40 и немедленно позвонили в полицию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Погибшему было около 40 лет. Он был бездомным. Местные жители рассказали, что часто видели его в том районе.

В Киеве посреди двора обнаружили труп мужчины

В Киеве посреди двора обнаружили труп мужчины

Информатор

Предварительно, на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти. Он умер по естественным причинам.

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На Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины

На Русановке в Киеве 11 ноября местные жители обнаружили труп мужчины

Информатор

Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а

Тело находилось посреди двора на улице Евгения Сверстюка, 8а

Информатор

Погибшему было около 40 лет

Погибшему было около 40 лет

Информатор

На теле не было следов насилия

На теле не было следов насилия

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Никольско-Слободской в районе метро "Левобережная" нашли труп мужчины в углублении на пустыре. Во время осмотра тела были обнаружены гематомы и красная полоса на шее.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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