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24 сентября • обновлено в 11:12
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В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль: жуткое видео

1.5т Читать материал на украинском

В Соломенском районе Киева во вторник, 24 сентября, посреди дороги загорелся автомобиль.

ЧП произошло на Воздухофлотском проспекте, 19, написали на странице главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вызов спасателям поступил в 07:26, а в 7:39 пожар был ликвидирован.

В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль

В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль

Скриншот

Как отметили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, авто загорелось "на ходу" перед поворотом на улицу Юлиуса Фучика.

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Многие водители останавливались, чтобы помочь ликвидировать пламя, но погасить пожар удалось только спасателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Дарницком районе города Киева, на проспекте Бажана, возле заезда на Южный мост автомобиль BMW Х5 врезался в отбойник и загорелся.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пожар авто
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