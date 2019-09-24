В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль: жуткое видео

В Соломенском районе Киева во вторник, 24 сентября, посреди дороги загорелся автомобиль.
ЧП произошло на Воздухофлотском проспекте, 19, написали на странице главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Вызов спасателям поступил в 07:26, а в 7:39 пожар был ликвидирован.
В Киеве посреди дороги загорелся автомобиль
Скриншот
Как отметили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, авто загорелось "на ходу" перед поворотом на улицу Юлиуса Фучика.
Многие водители останавливались, чтобы помочь ликвидировать пламя, но погасить пожар удалось только спасателям.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Дарницком районе города Киева, на проспекте Бажана, возле заезда на Южный мост автомобиль BMW Х5 врезался в отбойник и загорелся.
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