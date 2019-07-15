Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

В Киеве посреди дороги вспыхнуло авто: первые фото и видео

3.2т Читать материал на украинском

В Киеве 15 июля посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Водитель оставил полыхающий транспорт на обочине.

ЧП произошло на Столичном шоссе, по направлению движения к ул. Заболотного, сообщил OBOZREVATEL очевидец с места событий (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На обнародованной видеозаписи видно, что над полыхающим авто идет густой столб черного дыма. Огонь полностью охватил кабину водителя.

Новости
В Киеве из-за аварии авто загорелось на ходу: первые фото и видео
В Киеве загорелась машина

В Киеве загорелась машина

Возле места ЧП собрались очевидцы, которые вызвали экстренные службы. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.

Столб дыма над авто

Столб дыма над авто

Столб дыма над авто

Столб дыма над авто

В Киеве посреди дороги вспыхнуло авто: первые фото и видео

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на Полтавщине 13 июля произошла авария, в результате которой погиб один человек. От удара одна машина вспыхнула посреди дороги.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сало Уронили
Сало Уронили
дым до неба.так обоз?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel