В Киеве посреди дороги вспыхнуло авто: первые фото и видео

В Киеве 15 июля посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Водитель оставил полыхающий транспорт на обочине.
ЧП произошло на Столичном шоссе, по направлению движения к ул. Заболотного, сообщил OBOZREVATEL очевидец с места событий (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
На обнародованной видеозаписи видно, что над полыхающим авто идет густой столб черного дыма. Огонь полностью охватил кабину водителя.
В Киеве загорелась машина
Возле места ЧП собрались очевидцы, которые вызвали экстренные службы. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.
Столб дыма над авто
Столб дыма над авто
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, на Полтавщине 13 июля произошла авария, в результате которой погиб один человек. От удара одна машина вспыхнула посреди дороги.
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