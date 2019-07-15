В Киеве посреди дороги вспыхнуло авто: первые фото и видео

В Киеве 15 июля посреди дороги загорелся грузовой автомобиль. Водитель оставил полыхающий транспорт на обочине.

ЧП произошло на Столичном шоссе, по направлению движения к ул. Заболотного, сообщил OBOZREVATEL очевидец с места событий (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На обнародованной видеозаписи видно, что над полыхающим авто идет густой столб черного дыма. Огонь полностью охватил кабину водителя.

В Киеве загорелась машина

Возле места ЧП собрались очевидцы, которые вызвали экстренные службы. Информация о состоянии здоровья водителя уточняется.

Столб дыма над авто

Столб дыма над авто

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на Полтавщине 13 июля произошла авария, в результате которой погиб один человек. От удара одна машина вспыхнула посреди дороги.

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