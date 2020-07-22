В Киеве после волны "минирований" нашли два "подозрительных" чемодана. Первые фото и видео

В Киеве в среду, 22 июля, после волны "минирований" нашли два "подозрительных" чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район).

О ситуации у станции написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На месте происшествия началась эвакуация людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Вблизи со станцией метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан", – говорится в посте.

Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook отметила, что станция "Вокзальная" была закрыта на вход и выход. Правоохранители начали проверку, информация об открытии будет опубликована сразу после ее завершения.

В Киеве нашли "подозрительный" чемодан

А вот о "подозрительном" чемодане на площади Космонавтов написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, уточнив, что на место прибыли полицейские, взрывотехники.

"В Киеве на площади Космонавтов, возле подземного перехода, обнаружили одинокий чемодан с неизвестным наполнением", – отметили в сети.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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