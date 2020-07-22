В Киеве после волны "минирований" нашли два "подозрительных" чемодана. Первые фото и видео
В Киеве нашли "подозрительный" чемодан. Dtp.kiev.ua
В Киеве в среду, 22 июля, после волны "минирований" нашли два "подозрительных" чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район).
О ситуации у станции написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. На месте происшествия началась эвакуация людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Вблизи со станцией метро "Вокзальная" нашли еще один подозрительный чемодан", – говорится в посте.
Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook отметила, что станция "Вокзальная" была закрыта на вход и выход. Правоохранители начали проверку, информация об открытии будет опубликована сразу после ее завершения.
В Киеве нашли "подозрительный" чемодан
А вот о "подозрительном" чемодане на площади Космонавтов написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, уточнив, что на место прибыли полицейские, взрывотехники.
"В Киеве на площади Космонавтов, возле подземного перехода, обнаружили одинокий чемодан с неизвестным наполнением", – отметили в сети.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве, рядом со станцией метро "Минская", 21 июля якобы нашли "подозрительный" чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" ("Жуляны"), центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.