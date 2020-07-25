В Киеве попрощались с загадочно погибшим волонтером Кучапиним. Видео
В Киеве попрощались с загадочно погибшим волонтером Кучапиним. Скриншот с видео
В Лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве 25 июля попрощались с загадочно погибшим волонтером и руководителем столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексеем Кучапиним.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Проводить в последний путь мужчину пришли его родные, друзья и те, кому он помогал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пастор церкви, который был в дружеских отношениях с Кучапиним, впервые озвучил его предсмертную записку и сказал, что в версию убийства жена погибшего не верит.
"Она начинается так: "Я вырос без отца, и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, Бог меня помилует ради Иисуса", – рассказал пастор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Руководитель столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексей Кучапин пропал без вести. Он не выходил на связь с 16 июля.
22 июля полиция заявила, что в Днепровском районе столицы обнаружили тело Кучапина. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.
Некоторые друзья руководителя общественной организации "Дом милосердия" сказали, что не верят в естественные причины его смерти.
Еще один друг Кучапина рассказал о странных нюансах и нестыковках в расследовании смерти последнего.
Вместе с тем правоохранители заявили, что во время проведения следственных действий в квартире в Киеве, где нашли тело волонтера, обнаружили белые таблетки и записку.
Работники общественной организации "Дом милосердия" сказали, что не имеют претензий к полиции.
Производство по делу о смерти Кучапина получило квалификацию по статье 115 с отметкой "самоубийство".
OBOZREVATEL в своем материале подробно рассказал о жизни и смерти волонтера.