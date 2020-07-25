В Киеве попрощались с загадочно погибшим волонтером Кучапиним. Видео

В Киеве попрощались с загадочно погибшим волонтером Кучапиним. Скриншот с видео

В Лютеранской церкви святой Екатерины в Киеве 25 июля попрощались с загадочно погибшим волонтером и руководителем столичной общественной организации "Дом милосердия" Алексеем Кучапиним.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Проводить в последний путь мужчину пришли его родные, друзья и те, кому он помогал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пастор церкви, который был в дружеских отношениях с Кучапиним, впервые озвучил его предсмертную записку и сказал, что в версию убийства жена погибшего не верит.

"Она начинается так: "Я вырос без отца, и мне каждый день приходилось делать выбор между злом и добром. Чаще я выбирал зло. Надеюсь, Бог меня помилует ради Иисуса", – рассказал пастор.

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