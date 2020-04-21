Киевские полицейские установили подозреваемого в более 40 преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Его жертвами стали девять девушек в возрасте от 9 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в ноябре 2019 года правоохранители разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку. Уже во время расследования они получили информацию о еще восьми несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

В Киеве полиция установила мужчину, который массово развращал несовершеннолетних Facebook/Антон Геращенко

По словам полицейских, мужчина действовал по одной схеме: через интернет находил несовершеннолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время начинал разговоры на интимные темы. Также он посылал изображения порнографического характера и просил у девушек личные откровенные фото. С некоторыми из них мужчина договаривался о встречах, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия.

В Киеве полиция установила мужчину, который массово развращал несовершеннолетних Facebook/Антон Геращенко

Следователи объявили ему подозрение в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тыс. грн., чем он и воспользовался. Но после того, как ему объявили подозрение в совершении новых эпизодов, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалOBOZREVATEL:

в Киеве 41-летний педофил набросился на 10-летнюю девочку. Случилось это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети, где присылал ей свои обнаженные фото и предлагал дружбу.

Киевские правоохранители опубликовали часть переписок 41-летнего педофила, которому объявили подозрение в развращении 10-летней девочки, с его жертвами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram