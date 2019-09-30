В Киеве полицейский пять часов провел на крыше, спасая самоубийцу: фото героя

Вечером, 29 сентября в Киеве мужчина взобрался на крышу дома №7/11 на Крещатике и угрожал спрыгнуть.

К месту ЧП съехались полицейские, спасатели и врачи "скорой помощи", сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Предварительно, мужчина выдвинул требования: "две пожарные машины, журналистов и рупор". Говорят, что также одним из требований мужчины было закрыть рот компании, которая пела песни на Майдане Незалежности. Пришлось выполнять", – сказано в сообщении.

Новости Киев взбудоражила странная ситуация

Позже начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в Facebook рассказал, что лишь спустя пять часов переговоров парня удалось снять с крыши. Все это время с "прыгуном" был комбат 1 батальона полка №1 УПП Киева Алексей Оленин.

"Оленину есть чем дорожить в жизни, но в течение пяти часов он сидел на скользкой крыше, мерз и не хотел падать вниз. Затем он вышел оттуда вместе с тем парнем. Он его спас. Потому Леха – first responder. Он тот, для кого жизнь любого может стоить большего, чем своя. Он – тонкая синяя линия. Он тот, кем я горжусь", – написал он.

Бывший боец АТО, полицейский Василий Коряк в соцсети отметил, что Оленин – это тот полицейский, который год назад спас жизни людей, удерживая руками гранату.

"А сегодня ночью пять часов провел на крыше, уговаривая самоубийцу не прыгать. Уговорил. Честь!" – добавил он.

Алексей Оленин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве хулиган пытался скинуть полицейского с крыши.

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