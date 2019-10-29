В Киеве полицейских обвинили в сговоре со "строительной мафией", а также грубом обращении с людьми. Они якобы помогали заезду техники на участок на улице Златоустовской, 24а, где сооружали ЖК "Эйнштейн", для проведения работ без разрешительных документов.

О ситуации сообщил очевидец, житель столицы Украины Павел Лукащук на своей странице в Facebook. Он добавил акт обследования земельного участка, в котором говорится о самовольном занятии территории, и видеоролик (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Стал свидетелем заговора полиции со строительной мафией, когда правоохранители приехали помогать заезду технике для проведения работ без разрешительных документов", – написал мужчина.

В Киеве полицейских обвинили в сговоре со "строительной мафией" Скриншот

По его словам, на место приехали семь сотрудников "ТОР", которые "боролись" с тремя местными жителями.

"В результате 70-летней женщине Маргарите Масловой пришлось обратиться за медицинской помощью, а одного из жителей Сергея Фащука задержали с применением грубой физической силы, составили протокол о задержании, одели наручники, закрыли в автомобиле и нанесли телесные повреждения. У мужчины произошел приступ астмы!" – отметил Лукащук.

Очевидец добавил, что правоохранители не вызвали "скорую", и только после его вмешательства и вызова медиков, мужчине оказали помощь. Также Лукащук пожаловался на бездействие местных властей, которые "позволяли продолжать незаконное строительство ЖК "Эйнштейн".

Документ с информацией о земельном участке Facebook Павла Лукащука

Акт обследования земельного участка Facebook Павла Лукащука

Акт обследования земельного участка Facebook Павла Лукащука

Акт обследования земельного участка Facebook Павла Лукащука

Акт обследования земельного участка Facebook Павла Лукащука

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве экипаж патрульной полиции попал в скандал. Правоохранителей обвинили в том, что они отпустили работника Государственной фискальной службы Украины, который нарушил ПДД, а также попытались наехать на женщину-очевидца, которая хотела сделать фото номерных знаков авто полиции.

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