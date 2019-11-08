В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства: момент попал на видео

В Киеве мужчина вылез из окна девятого этажа дома и хотел выпрыгнуть. Патрульные полицейские несколько часов отговаривали его от этого поступка, и в конце концов мужчина спустился на землю с помощью лестницы.

Он был взволнованным, когда сидел на окне, не давал возможности подойти к нему ближе и говорил, что прыгнет, если правоохранители сделают еще хотя бы один шаг в его сторону. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я больше так не могу. Больше у меня нет ни жизни, ни чего", "Если я слезу, то буду обузой для своих родственников", – сказал мужчина.

В Киеве полицейские спасли мужчину от самоубийства Скриншот

Так, патрульные поняли, что незаметно к нему подойти и снять будет очень трудно, особенно если мужчина будет сопротивляться. Поэтому правоохранители вызвали на место происшествия медиков и спасателей, которые подняли к окну лестницу. Но мужчина отказался ею воспользоваться, начал еще более агрессивно вести себя и негативно реагировал на все попытки, когда к нему приближались.

Только после трех часов общения патрульным Максиму Олейнику, Николаю Задорижному и Олегу Коношуку удалось успокоить человека и уговорить спуститься по лестнице на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 29 сентября в Киеве мужчина вылез на крышу дома №7/11 на Крещатике и угрожал спрыгнуть. Лишь после пяти часов переговоров его удалось снять. Оказалось, что мужчина имел проблемы со здоровьем.

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