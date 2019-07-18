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В Киеве поймали "вора в законе" из Грузии: фото преступника

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В Дарницком районе Киева полиция задержала грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещено пребывать на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Злоумышленник в очередной раз пересек границу Украины вне пункта пропуска государственного контроля и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области", – сказано в сообщении.

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Нукри Гальский

Нукри Гальский

Пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что Гальского уже задерживали в Киеве в декабре 2018 года. Тогда он пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице, в частности, контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. Преступник посещал и организовывал так называемые "сходки "криминальных авторитетов" в Киеве.

После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Гальский вновь незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.

Нукри Гальский

Нукри Гальский

Пресс-служба Нацполиции

"Сейчас "вора в законе" выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отметим, Нукри Гальский неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. Он является гражданином Грузии. Родился в 1987 году. Коронован в Турции другими "ворами в законе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области поймали российского "вора в законе", известного как "Батыр Бухарский".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Киев
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Chesny Victor
Chesny Victor
А, что еще есть чудилы, которые представляют себя "ворами"? Этого форточника тряпичного, ссаной тряпкой по рылу и пару подсрачников. А то, выдворяют, уговаривают...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"...и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области". Боже мой, что же теперь будет с преступным миром..? Отпустить немедленно!!!
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