В Киеве поймали "вора в законе" из Грузии: фото преступника

В Дарницком районе Киева полиция задержала грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещено пребывать на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Злоумышленник в очередной раз пересек границу Украины вне пункта пропуска государственного контроля и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области", – сказано в сообщении.

Нукри Гальский Пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что Гальского уже задерживали в Киеве в декабре 2018 года. Тогда он пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице, в частности, контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. Преступник посещал и организовывал так называемые "сходки "криминальных авторитетов" в Киеве.

После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Гальский вновь незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.

Нукри Гальский Пресс-служба Нацполиции

"Сейчас "вора в законе" выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отметим, Нукри Гальский неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. Он является гражданином Грузии. Родился в 1987 году. Коронован в Турции другими "ворами в законе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области поймали российского "вора в законе", известного как "Батыр Бухарский".

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