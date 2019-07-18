В Киеве поймали "вора в законе" из Грузии: фото преступника

В Дарницком районе Киева полиция задержала грузинского "вора в законе" Нукри Гальского, которому запрещено пребывать на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Злоумышленник в очередной раз пересек границу Украины вне пункта пропуска государственного контроля и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области", – сказано в сообщении.
Нукри Гальский
Пресс-служба Нацполиции
Отмечается, что Гальского уже задерживали в Киеве в декабре 2018 года. Тогда он пытался распространить свое влияние на членов преступной среды в столице, в частности, контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров. Преступник посещал и организовывал так называемые "сходки "криминальных авторитетов" в Киеве.
После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Гальский вновь незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.
Нукри Гальский
Пресс-служба Нацполиции
"Сейчас "вора в законе" выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Отметим, Нукри Гальский неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. Он является гражданином Грузии. Родился в 1987 году. Коронован в Турции другими "ворами в законе".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области поймали российского "вора в законе", известного как "Батыр Бухарский".
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