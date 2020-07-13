В Киеве поймали вандалов, которые повредили Замок Ричарда: Кличко сказал, что их ждет

В Киеве поймали вандалов, которые повредили Замок Ричарда. Скриншот с видео

В Киеве поймали двух вандалов, которые обдирали медные листы с крыши Замка Ричарда на Андреевском спуске.

Об этом написал мэр столицы Украины Виталий Кличко на своей странице в Facebook, отметив, что еще есть люди, которые не любят Киев и "уничтожают его красоту" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Только что в районе улицы Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб Замку Ричарда, что на Андреевском спуске. Молодые люди хотели "заработать" денег, обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам", – подчеркнул Кличко.

По его словам, вероятно, это те же люди, которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви. Мэр Киева отметил, что полиция ждет владельцев Замка Ричарда или их представителей, чтобы зафиксировать претензии потерпевшей стороны, ведь здание – в частной собственности.

"Убежден, вандалы должны понести ответственность по закону, а также – отработать на благо города. Объем общественных работ мы обеспечим. Как это было в случае с вандалом на Аллее художников!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали 11 молодых людей, которые в ночь на 29 января повредили LED-подсветку перил на Аллее художников.

20-летнего киевлянина, который повредил LED-подсветку перил на Аллее художников, привлекли к общественным работам. Он убирал туристические объекты и улицы Подольского района.