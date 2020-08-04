В Киеве поймали участника "самообороны" Крыма. Фото

Правоохранители поймали и сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым на своем сайте, разместив фото мужчины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, СБУ в АР Крым и Департаментом контрразведки СБ Украины на территории города Киева провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украина", – говорится в сообщении.

В Киеве поймали участника "самообороны" Крыма Прокуратура Автономной Республики Крым

Досудебным расследованием было установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в город Ялта, вблизи пгт. Массандра АР Крым.

"Подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова. За свои "заслуги" перед оккупантами, в 2016 году "самообороновец" получил медаль "За возвращение Крыма", – написали в прокуратуре.

Так, по результатам проведенных 4 июня обысков, в частности, по месту жительства подозреваемого, было обнаружено и изъято подтверждающие материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами указанной деятельности. В суд уже направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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