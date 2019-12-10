Главная Новости
10 декабря • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве поймали россиянина с оружием: все подробности

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве в ночь на 10 декабря правоохранители поймали россиянина, у которого в автомобиле было три пистолета.

Машина находилась на территории Украины с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские проверили автомобиль "Форд", за рулем которого находился 42-летний гражданин России. В салоне обнаружили пакет с огнестрельным оружием в разобранном состоянии. Мужчина объяснил, что это его собственные пистолеты марки "Глок".

В Киеве поймали россиянина с оружием

В Киеве поймали россиянина с оружием

Полиция Киева

Россиянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские направили пистолеты на экспертизу.

Новости
Под Киевом россиянин поиздевался над флагом УПА: его наказали. Фото и видео

По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Киеве в ночь на 10 декабря полицейские поймали россиянина, у которого в автомобиле было три пистолета

В Киеве в ночь на 10 декабря полицейские поймали россиянина, у которого в автомобиле было три пистолета

Полиция Киева

Машина находилась на территории Украины с нарушением таможенного законодательства

Машина находилась на территории Украины с нарушением таможенного законодательства

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина. Автомобиль Peugeot с российской регистрацией, за рулем которого был гражданин Молдовы, на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги