В Киеве поймали россиянина с оружием: все подробности

В Киеве в ночь на 10 декабря правоохранители поймали россиянина, у которого в автомобиле было три пистолета.

Машина находилась на территории Украины с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около полуночи во время патрулирования на улице Анны Ахматовой полицейские проверили автомобиль "Форд", за рулем которого находился 42-летний гражданин России. В салоне обнаружили пакет с огнестрельным оружием в разобранном состоянии. Мужчина объяснил, что это его собственные пистолеты марки "Глок".

В Киеве поймали россиянина с оружием Полиция Киева

Россиянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские направили пистолеты на экспертизу.

По факту незаконного обращения с оружием следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Киеве в ночь на 10 декабря полицейские поймали россиянина, у которого в автомобиле было три пистолета Полиция Киева

Машина находилась на территории Украины с нарушением таможенного законодательства Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина. Автомобиль Peugeot с российской регистрацией, за рулем которого был гражданин Молдовы, на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos.

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