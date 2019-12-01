В Киеве поймали подрывников "Ощадбанка": громкие подробности

В воскресенье, 1 декабря, полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве 30 ноября.

Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook. По его словам, правоохранители, кроме того, что установили и задержали предполагаемых преступников, изъяли соответствующие доказательства.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью (с 29 на 30 ноября. – Ред.), отделение" Ощадбанка ", – написал Пышный.

В Киеве поймали подрывников "Ощадбанка" Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка". Пышный рассказал, что убытки от взрыва в составили миллионы гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!