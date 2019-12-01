Главная Новости
1 декабря • обновлено в 22:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве поймали подрывников "Ощадбанка": громкие подробности

32.5т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 1 декабря, полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве 30 ноября.

Об этом сообщил глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook. По его словам, правоохранители, кроме того, что установили и задержали предполагаемых преступников, изъяли соответствующие доказательства.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью (с 29 на 30 ноября. – Ред.), отделение" Ощадбанка ", – написал Пышный.

В Киеве поймали подрывников "Ощадбанка"

В Киеве поймали подрывников "Ощадбанка"

Информатор

Новости
Там находится квартира Луценко: в центре Киева прогремел мощный взрыв

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября в Киеве в Днепровском районе взорвали отделение "Ощадбанка". Пышный рассказал, что убытки от взрыва в составили миллионы гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
"Ощадбанк"
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
9
10
Смешно
66
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Люди за деньгами пришли а банк закрыт вот они и поторопились)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Симонов Леонид
Симонов Леонид
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ - они из КАРАТЕЛЕЙ АТО! Майдан еще лет 20 будет Украину мучать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Малько Олександр
Малько Олександр
І за кілька діб наш гуманний суд відпустив усіх під підписку про невиїзд чи під особисті зобов'язання. Це ж не дівчатка які ніби погрожували Зе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кресст Оксана
Кресст Оксана
Малько Олександр, ця дiвчатка - тварь и убийца и будет сидеть в тюрьме .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги