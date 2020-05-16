В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов. Фото
Сотрудники Службы безопасности 16 мая задержали в Киеве мужчину с крупной партией кокаина, который он приобрел для дальнейшего сбыта.
В его багажнике обнаружили пакет с 0,5 кг наркотического средства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).
"Задокументирован факт незаконного хранения с целью дальнейшего сбыта наркотического средства кокаин весом 0,5 кг, что является особо крупным размером", – отметили в прокуратура.
Ведомство оценило такой объем в 75 тысяч долларов, однако в пресс-службе СБУ сообщили о другой сумме – 30 тысяч долларов по ценам черного рынка.
Правоохранители установили, что житель Киева приобрел наркотики для дальнейшего сбыта. В СБУ уточнили, что злоумышленник пытался организовать систематический сбыт на территории столицы, а клиентов он искал через личные связи в уголовных кругах.
Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские пытались организовать сбыт наркотиков. Их задержали во время получения взятки от наркодиллера.