В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов. Фото

Сотрудники Службы безопасности 16 мая задержали в Киеве мужчину с крупной партией кокаина, который он приобрел для дальнейшего сбыта.

В его багажнике обнаружили пакет с 0,5 кг наркотического средства, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры (чтобы посмотреть все фото, проскролльте новость до конца).

В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Задокументирован факт незаконного хранения с целью дальнейшего сбыта наркотического средства кокаин весом 0,5 кг, что является особо крупным размером", – отметили в прокуратура.

Ведомство оценило такой объем в 75 тысяч долларов, однако в пресс-службе СБУ сообщили о другой сумме – 30 тысяч долларов по ценам черного рынка.

В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители установили, что житель Киева приобрел наркотики для дальнейшего сбыта. В СБУ уточнили, что злоумышленник пытался организовать систематический сбыт на территории столицы, а клиентов он искал через личные связи в уголовных кругах.

Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские пытались организовать сбыт наркотиков. Их задержали во время получения взятки от наркодиллера.

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