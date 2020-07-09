В Киеве поймали "на горячем" адвоката, который готовил 500 тысяч взятки судье. Иллюстрация. lviv.travel

В Киеве 9 июля задержали адвоката, которого заподозрили в подстрекательстве представителя клиента дать более полумиллиона гривен взятки судье.

Об этом написала пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины на своей странице в Telegram, отметив, что следственные действия продолжаются.

"Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тыс. грн. взятки заместителю главы Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 млн. грн. в его пользу", – говорится в сообщении.

Так, адвоката задержали возле административного здания Оболонского районного суда города Киева. По данным Департамента, он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч гривен с целью дальнейшей передачи судьи.

Планируется сообщение мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Деньги изъяли в полном объеме – 570 тысяч гривен.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности в Киеве и области 6 июля был задержан на взятке в общей сумме 3 тысячи долларов.