В Киеве поймали мужчину, который обокрал MARUV: все подробности и фото

В Киеве полицейские задержали мужчину, который 11 января на улице Богдана Хмельницкого обокрал автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун).

Подозреваемым оказался гражданин другого государства 1979 года. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители провели осмотр места преступления, просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями. В ходе досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, они осуществили оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В Киеве поймали мужчину, который обокрал MARUV

Так, была установлена личность подозреваемого. Мужчину оперативно задержали. Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли вещественные доказательства.

Задержанному объявили о подозрении в совершении правонарушения, а суд избрал ему меру пресечения – содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве поймали мужчину, который обокрал MARUV. Вещественные доказательства Национальная полиция Украина

В Киеве поймали мужчину, который обокрал MARUV. Вещественные доказательства Национальная полиция Украина

В Киеве поймали мужчину, который обокрал MARUV. Вещественные доказательства Национальная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 января ограбили авто певицы MARUV. Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестный забрал черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

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