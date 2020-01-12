В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

В субботу, 11 января, в Голосеевском районе Киева задержали подозреваемого в нападении на 19-летнюю девушку. Мужчина пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом.

Злоумышленником оказался 29-летний киевлянин. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время обыска у мужчины изъяли нож, рюкзак и куртку со следами крови. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Национальная полиция Киева

Национальная полиция Киева

Национальная полиция Киева

Национальная полиция Киева

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция объявила в розыск мужчину, который в Киеве, на проспекте Лобановского, набросился на 19-летнюю девушку, пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом. Инцидент произошел во вторник ночью, 7 января.

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