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12 января • обновлено в 13:08
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/ Криминал

В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

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В субботу, 11 января, в Голосеевском районе Киева задержали подозреваемого в нападении на 19-летнюю девушку. Мужчина пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом.

Злоумышленником оказался 29-летний киевлянин. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Во время обыска у мужчины изъяли нож, рюкзак и куртку со следами крови. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

Национальная полиция Киева

В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

Национальная полиция Киева

В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

Национальная полиция Киева

В Киеве поймали маньяка, который нанес жертве 17 ударов ножом

Национальная полиция Киева

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция объявила в розыск мужчину, который в Киеве, на проспекте Лобановского, набросился на 19-летнюю девушку, пытался изнасиловать ее, а потом нанес 17 ударов ножом. Инцидент произошел во вторник ночью, 7 января.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинский мир.
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