В Киеве поймали копа с именным пистолетом Януковича и наркотиками. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве следователя отдела одного из районных управлений полиции, который сбывал наркотические средства и психотропные вещества.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева, во время обыска у задержанного нашли именной пистолет, выданный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу тогдашним министром обороны Александром Кузьмуком (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время досудебного расследования правоохранителями было задокументировано три факта сбыта инспектором амфетамина и МDМА (более известный как "экстази") на общую сумму 28 000 гривен.

3 сентября после очередного сбыта наркотического средства полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое по словам задержанного является кокаином, а также 70 000 гривен, полученных за него.

В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других вероятно причастных лиц, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, белое порошкообразное вещество в пакете, таблетки МDМА и кусты марихуаны.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции ч.2 и ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал "пистолет Януковича", устанавливает следствие.

У полицейского нашли именной пистолет Януковича kyiv.gp.gov.ua

У задержанного обнаружено огнестрельное оружие и боевые патроны Facebook прокуратуры города Киева

Обыски провели в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта Facebook прокуратуры города Киева

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве у мужчины изъяли 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн.