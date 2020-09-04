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В Киеве поймали копа с именным пистолетом Януковича и наркотиками. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Криминал
12,7 т.
Столичного полицейского задержали на сбыте наркотиков

Столичного полицейского задержали на сбыте наркотиков.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали в Киеве следователя отдела одного из районных управлений полиции, который сбывал наркотические средства и психотропные вещества.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева, во время обыска у задержанного нашли именной пистолет, выданный бывшему президенту Украины Виктору Януковичу тогдашним министром обороны Александром Кузьмуком (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время досудебного расследования правоохранителями было задокументировано три факта сбыта инспектором амфетамина и МDМА (более известный как "экстази") на общую сумму 28 000 гривен.

3 сентября после очередного сбыта наркотического средства полицейского задержали и изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества, которое по словам задержанного является кокаином, а также 70 000 гривен, полученных за него.

В ходе обысков в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта, а также других вероятно причастных лиц, было обнаружено огнестрельное оружие, боевые патроны, белое порошкообразное вещество в пакете, таблетки МDМА и кусты марихуаны.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции ч.2 и ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал "пистолет Януковича", устанавливает следствие.

У полицейского нашли именной пистолет Януковича

У полицейского нашли именной пистолет Януковича kyiv.gp.gov.ua

У задержанного обнаружено огнестрельное оружие и боевые патроны

У задержанного обнаружено огнестрельное оружие и боевые патроны Facebook прокуратуры города Киева

Обыски провели в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта

Обыски провели в автомобиле, по месту жительства и работы фигуранта Facebook прокуратуры города Киева

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве у мужчины изъяли 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн.

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