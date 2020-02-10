В Киеве поиздевались над памятником Ватутину: фото с места

В Печерском районе Киева в ночь на 10 февраля неизвестные облили зеленой краской памятник генералу армии Советского Союза Николаю Ватутину.
Он находится в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины. Об инциденте сообщили на странице "Стражи Эспрессо" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Полицейским уже удалось задержать 20-летнего киевлянина, вероятно причастного к этому правонарушению.
В Киеве поиздевались над памятником Ватутину
Стражи Эспрессо
Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, впрочем, одновременно он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.
В Киеве поиздевались над памятником Ватутину
Стражи Эспрессо
В Киеве поиздевались над памятником Ватутину
Стражи Эспрессо
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю Ватутину.
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