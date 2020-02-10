В Киеве поиздевались над памятником Ватутину: фото с места

В Печерском районе Киева в ночь на 10 февраля неизвестные облили зеленой краской памятник генералу армии Советского Союза Николаю Ватутину.

Он находится в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины. Об инциденте сообщили на странице "Стражи Эспрессо" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейским уже удалось задержать 20-летнего киевлянина, вероятно причастного к этому правонарушению.

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину Стражи Эспрессо

Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, впрочем, одновременно он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.

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В Киеве поиздевались над памятником Ватутину Стражи Эспрессо

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину Стражи Эспрессо

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю Ватутину.

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