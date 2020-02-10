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10 февраля • обновлено в 13:32
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/ Криминал

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину: фото с места

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В Печерском районе Киева в ночь на 10 февраля неизвестные облили зеленой краской памятник генералу армии Советского Союза Николаю Ватутину.

Он находится в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины. Об инциденте сообщили на странице "Стражи Эспрессо" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейским уже удалось задержать 20-летнего киевлянина, вероятно причастного к этому правонарушению.

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

Стражи Эспрессо

Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, впрочем, одновременно он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию.

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В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

Стражи Эспрессо

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

В Киеве поиздевались над памятником Ватутину

Стражи Эспрессо

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 ноября в Печерском районе Киева неизвестные разрисовали красками из баллончиков памятник советскому военному деятелю Ватутину.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, все воздастся, никто ничего не забывает...
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фил филька
фил филька
правильно упоротые - разрушайте все что вокруг вас - делайте это на радость вашим врагам)
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