В Киеве похоронили семью, погибшую в резонансном ДТП

В ДТП в Киеве погибла почти вся семья.

В среду, 15 июля, в Киеве состоялись похороны жертв смертельной аварии, которая унесла жизни четырех человек – мужа с женой и их двоих детей.

Об этом рассказал брат погибшего Игорь Цурканов, сообщение от которого на своей странице в Facebook обнародовал блогер Влад Антонов. Он уточнил, что похоронили их на Северном кладбище.

"Сегодня мы похоронили моего брата и его семью, это очень трудно перенести всю тяжесть потери. Я, и вся наша семья, благодарны всем людям, которые откликнулись и поддержала нас в это тяжелое время", – сказано в сообщении.

Цурканов призвал людей больше не присылать деньги и попросил блогера закрыть банковский карты. По его словам, Святослав (выживший ребенок) находится в более-менее нормальном состоянии.

"Мы просим больше не присылать средства, поскольку Святослав более менее в нормальном состоянии и у нас есть возможность благодаря всем вам вернуть его к нормальной жизни, но есть еще люди, которым очень нужна помощь, давайте поможем тем кому это сейчас необходимо. Ещё раз всем спасибо и низкий поклон", – добавил брат погибшего.

Он выразил надежду, что виновный в ДТП будет наказан по всей строгости закона.

Facebook Влада Антонова

Facebook Влада Антонова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, мальчик – позже. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.

Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.