В Киеве похитили акционера "Севастопольского судноремонтного завода "Южный": первые детали

В Киеве похитили Сергея Ткаченко – одного из акционеров ООО "Севастопольский судноремонтный завод "Южный", имущество которого находится на территории временно оккупированного Крыма.

По информации источников OBOZREVATEL, инцидент произошел 2 июля, около 15:00. Мужчину похитили из салона красоты "Асса" (улица Елены Телиги).

Об этом правоохранители сообщили УНН. Ткаченко – житель Киевской области, 1962 года рождения.

По информации журналистов, мужчина зашел в салон красоты в Киеве, а за ним – двое неизвестных мужчин. Те, подойдя к Ткаченко, сообщили акционеру, что он находится в "федеральном розыске".

"После чего вывели его на улицу и, посадив в машину, поехали с ним в неизвестном направлении", – говорится в материале.

Известно, что мужчина был объявлен в розыск российской полицией, в РФ ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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