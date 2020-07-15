В Киеве ночью 15 июля найден мертвым старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СБУ Роман Закладный. Полковник занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.

Подробнее о ЧП, о странных обстоятельствах гибели сотрудника СБУ и первых данных судмедэкспертизы – в материале OBOZREVATEL.

Что произошло на Иорданской

Как выяснил OBOZREVATEL, тело Романа Закладного около половины третьего ночи обнаружили якобы случайные прохожие. Парень с девушкой проходили возле дома №17 по ул. Иорданской и заметили лежащего на земле мужчину.

Тело следователя СБУ Романа Закладного обнаружили между домами на улице Иорданской в Оболонском районе Киева

"Мужчина не подавал признаков жизни и молодые люди вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов медики констатировали биологическую смерть и сообщили в полицию. На голове мужчины, за правым ухом, была ссадина, а вот других ранений и травм видно не было", – рассказал источник.

Уже приехавшие на место правоохранители во время осмотра обнаружили удостоверение сотрудника СБУ.

Роман Закладный был старшим следователем по особо важным делам в ГСУ СБУ. В сентябре должно было исполниться 42 года

По ранее озвученной информации, мужчина был разут, а карманы брюк были вывернуты.

Как утверждают источники OBOZREVATEL, исчезли телефоны полковника, а также его зарегистрированный револьвер травматического действия.

Полковника СБУ нашли случайные прохожие на ул. Иорданской в Киеве

Могли успеть спасти?

По информации источников OBOZREVATEL, около 23:30 Закладный еще был жив. Выяснилось, что в это время его видел местный житель, который возвращался из магазина.

"У него сложилось впечатление, что мужчина был пьян (мол, "лежал на земле и храпел"). Однако существует вероятность того, что случайный прохожий слышал и хрипы. Возможно, если бы он не прошел мимо, а подошел к лежащему на земле, то полковник СБУ был бы сейчас жив", – рассказал источник.

Что делал полковник в этом месте

Как Роман Закладный оказался на этом месте – пока точно неизвестно. Он мог приехать на метро или же на автомобиле. От станции метро "Оболонь" до места гибели полковника примерно 700 метров. Дорога идет мимо круглосуточного магазина "Велика Кишеня".

От станции метро "Оболонь" к площадке возле дома №17 по ул. Иорданской – примерно 700 метров

По предварительной информации, он жил примерно в трех километрах от места своей гибели. Возможно, Закладный собирался с кем-то встретиться.

"Кто-то сливает убийство"

14 июля был последним рабочим днем следователя по особо важным делам – он выходил на пенсию. Эту информацию подтвердили нашим журналистам в СБУ.

Вполне возможно, что Закладный "выставлялся" и "перебрал". По словам источников, именно версия "не криминальной" смерти сейчас является приоритетной. Более того, в СМИ и анонимных Telegram-каналах уже стали вбрасывать информацию о том, что полковник имел массу хронических заболеваний и чуть ли не беспробудно пил. И якобы именно по этой причине его решили уволить.

Однако собеседники OBOZREVATEL говорят, что это не просто преувеличение, а намеренное искажение. Вопрос – кому это выгодно.

"Важно не быстро "раскрыть и забыть", а проверить все версии. Проверить последние уголовные производства, которыми занимался следователь по особо важным делам", – считает источник.

Точная причина смерти 41-летнего Романа Закладного еще не озвучена. Однако, как утверждает источник OBOZREVATEL, в результате вскрытия выяснилось, что удар по голове привел к кровоизлиянию.

"Как именно мужчина получил этот удар – пока неизвестно. Однако вряд ли в результате падения. На месте, где обнаружено тело Закладного, довольно ровный участок с травой", – добавил собеседник издания.

Место преступления на ул. Иорданской в Киеве

По его мнению, полковника СБУ могли убить из-за профессиональной деятельности, а потом имитировать "бытовуху". Однако не исключено и убийство по неосторожности, а также грабеж. Теперь дело за следствием.

Отметим, в ту же ночь, когда было обнаружено тело Романа Закладного, на улице Иорданской ограбили девушку.

На улице Иорданской задержан подозреваемый в ограблении девушки. Фото Нацполиции

Сотрудники Оболонского управления полиции уже задержали подозреваемого.