В Киеве поезд насмерть сбил человека: первые подробности

В Киеве 19 октября пассажирский поезд "Интерсити+" насмерть сбил человека. Погибший сидел на железнодорожных путях вместе с компанией товарищей и употреблял алкоголь.

ЧП произошло на станции "Фармацевтическая", пишет "Информатор"(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). Дежурная на станции, Анна Павловна, заверила, что не видела сидящих на путях людей.

"Друг погибшего рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену погибшего и еще одного мужчину он столкнул с рельсов, а последнего не успел. Вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы", — пояснили очевидцы.

Сообщается также, что речь идет о поезде №725, который следовал из Харькова в Киев. Машинист пытался заблаговременно предупредить сидящих на рельсах людей и подавал звуковой сигнал.

Как писал OBOZREVATEL, в июле под Киевом поезд сбил автомобиль. Вследствие трагедии погибло два человека.