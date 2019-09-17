В Киеве подросток сорвался с крыши: что произошло

В Дарницком районе Киева 14-летний парень сорвался с крыши 4-этажного здания.

Инцидент произошел на улице Урловская, 22, написал "Информатор". Вызов на линию "102" поступил около 21:45.

Полицейские прибыли место ЧП и обнаружили, что на козырьке цокольного этажа лежит подросток. Они сняли парня и передали медикам. Позже пострадавшего госпитализировали в Охматдет с открытыми переломами обеих ног.

В Киеве подросток сорвался с крыши Информатор

Выяснилось, что 14-летний парень решил повисеть на краю здания, но не удержался и сорвался вниз.

Пострадавший жил в доме неподалеку, а на крышу попал по пожарной лестнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 16 мая с железнодорожного моста возле станции "Липовая роща" сорвался 15-летний подросток. А 20 августа в Киеве шесть несовершеннолетних пришлось снимать с Северного моста, куда они забрались с неизвестной целью.

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