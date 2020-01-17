Подросток прыгнул с крыши и разбился: страшное ЧП в Киеве попало на видео

Погибшим в результате падения с многоэтажки по улице Героев Сталинграда, 10-А на Оболоне в Киеве оказался подросток.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Также было опубликовано видео с места трагического ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, без шансов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства события", – сказано в сообщении.

В Киеве подросток погиб, прыгнув с крыши Скриншот из видео

На кадрах видно и сам момент падения юноши и смертельный результат. На место трагедии прибыли полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове из окна четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка – жительница Перемышлянского района. При осмотре оказалось, что у нее порезанные вены на руке.

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