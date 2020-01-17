Главная Новости
17 января • обновлено в 19:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Подросток прыгнул с крыши и разбился: страшное ЧП в Киеве попало на видео

1.7т
Читать материал на украинском

Погибшим в результате падения с многоэтажки по улице Героев Сталинграда, 10-А на Оболоне в Киеве оказался подросток.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. Также было опубликовано видео с места трагического ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, без шансов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства события", – сказано в сообщении.

Новости
В Киеве студент спрыгнул с крыши дома: первые детали

В Киеве подросток погиб, прыгнув с крыши

В Киеве подросток погиб, прыгнув с крыши

Скриншот из видео

На кадрах видно и сам момент падения юноши и смертельный результат. На место трагедии прибыли полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове из окна четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка – жительница Перемышлянского района. При осмотре оказалось, что у нее порезанные вены на руке.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Почему улица Героев Сталинграда не переименована?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги