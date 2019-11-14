В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".
Первый пожар вспыхнул в магазине на улице Амвросия Бучмы, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Около 02:50 жительница соседнего дома увидела, как к витрине подошли трое мужчин в капюшонах. Они облили двери и окна горючей смесью (предварительно, керосином), подожгли "Молоко от фермера" и скрылись.
В Киеве подожгли три магазина известной сети
Информатор
Спасатели потушили огонь, но сначала тот охватил фасад заведения: сгорела вывеска и витрина магазина, также закоптило балконы нескольких квартир на втором этаже.
Спустя несколько минут вспыхнул еще один пожар в молочном магазине на улице Елены Телиги, где охрана компании "Сириус" смогла быстро пресечь распространение огня до приезда пожарных.
Третий поджог совершили в Петропавловской Борщаговке в BoxPark. Там из магазина компании "Молоко от фермера" пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что было внутри, сгорело.
Во время пожаров никто не пострадал. Полиция начала розыски поджигателей в трех районах Киева.
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров
Информатор
Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"
Информатор
Один из пожаров привел к масштабным последствиям
Информатор
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров
Информатор
Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"
Информатор
Один из пожаров привел к масштабным последствиям
Информатор
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров
Информатор
Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"
Информатор
Один из пожаров привел к масштабным последствиям
Информатор
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров
Информатор
Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"
Информатор
Один из пожаров привел к масштабным последствиям
Информатор
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные повредили витрину российского обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19. Также у здания появилась надпись краской "Москалі".
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