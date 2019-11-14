Главная Новости
14 ноября • обновлено в 11:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве подожгли три магазина известной сети: страшные фото и видео

4.7т
Читать материал на украинском

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

Первый пожар вспыхнул в магазине на улице Амвросия Бучмы, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 02:50 жительница соседнего дома увидела, как к витрине подошли трое мужчин в капюшонах. Они облили двери и окна горючей смесью (предварительно, керосином), подожгли "Молоко от фермера" и скрылись.

В Киеве подожгли три магазина известной сети

В Киеве подожгли три магазина известной сети

Информатор

Спасатели потушили огонь, но сначала тот охватил фасад заведения: сгорела вывеска и витрина магазина, также закоптило балконы нескольких квартир на втором этаже.

Спустя несколько минут вспыхнул еще один пожар в молочном магазине на улице Елены Телиги, где охрана компании "Сириус" смогла быстро пресечь распространение огня до приезда пожарных.

Новости
В Киеве вспыхнул известный рынок

Третий поджог совершили в Петропавловской Борщаговке в BoxPark. Там из магазина компании "Молоко от фермера" пламя быстро перебросилось на соседние боксы. В итоге около 10 торговых точек и все, что было внутри, сгорело.

Во время пожаров никто не пострадал. Полиция начала розыски поджигателей в трех районах Киева.

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

Информатор

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Информатор

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Информатор

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

Информатор

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Информатор

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Информатор

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

Информатор

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Информатор

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Информатор

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

Информатор

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера"

Информатор

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Один из пожаров привел к масштабным последствиям

Информатор

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 13 ноября неизвестные повредили витрину российского обувного магазина Carlo Pazolini на проспекте Победы, 19. Также у здания появилась надпись краской "Москалі".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
2
Смешно
2
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Кінець року- традиційна пора пожеж у закладах торгівлі, ресторанного бізнесу і складах для приховування недостач.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине 90-е.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 3 ответов | показать все
Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Кристина Стефанова, на России сорр
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
Кристина Стефанова, А в России, школьники расстреливают одногрупников з дробивиков. Ну вообщем каменный век.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги