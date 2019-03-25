В Киеве подорвался подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar: Появились новые подробности

Причиной взрыва в многоэтажке Киева, в результате которой погиб подозреваемый в убийстве Луан Кингисепп, могла стать ручная граната УЗРГМ-2. Ее фрагменты были найден ав квартире погибшего.

По предварительной информации, граната в момент взрыва находилась в кармане убитого, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Как одну из версий ЧП правоохранители рассматривают неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

Личность погибшего установили быстро‒ им оказался Луан Кингисепп (Лука), разыскиваемым по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова. В его квартире нашли два паспорта: российский и украинский. Также известно, что после взрыва из квартиры выбежала девушка, личность которой не установлена.

Луан Кингисепп uaportal

Место взрыва Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

Подозрения пали на Кингисеппа, 25-летнего уроженца России и участника войны на Донбассе в составе "Правого сектора".

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