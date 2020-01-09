В Киеве подорвали банкомат: грабители в масках попали на камеру

В Деснянском районе Киева, на улице Николая Закревского, 93а, в ночь на 9 января прогремел взрыв. Неизвестные хотели подорвать банкомат отделения "Ощадбанка" и ограбить его.

Вызов к правоохранителям поступил около 02:45, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина, который позвонил на линию "102", рассказал полицейским, что услышал взрыв. Он вышел из магазина неподалеку и увидел, как четыре человека убегали куда-то. Они были в черной одежде, а их лица закрывали балаклавы.

В Киеве подорвали банкомат Информатор

Эпицентр взрыва находился внутри отделения "Ощадбанка". Предварительно, неизвестные хотели взорвать банкомат, чтобы украсть деньги, но это не получилось.

После детонации открылась только внешняя крышка, а сейф остался закрытым. В результате инцидента никто не пострадал, помещение не получило серьезных повреждений.

В Деснянском районе Киева в ночь на 9 января прогремел взрыв Информатор

Неизвестные хотели подорвать банкомат отделения "Ощадбанка" и ограбить его Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка". Уже 1 декабря подозреваемых поймали.

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