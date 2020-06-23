В Киеве под завалами дома, где произошел взрыв, могут оставаться люди, – ГСЧС

Яра Дорош Криминал 13:05, 23.06.2020 Обновлено: 13:17, 23.06.2020

В Киеве под завалами в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв, по состоянию на 23 июня все еще могут оставаться люди.

Об этом заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы не исключаем возможности того, что при взрыве в доме еще могли находиться люди, о которых просто не заявляли родственники. Надеемся, что сегодня работы у нас закончатся. Потому что, по предварительным данным, ниже четвертого этажа конструкции не упали", – сказала она.

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