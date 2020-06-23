В Киеве под завалами дома, где произошел взрыв, могут оставаться люди, – ГСЧС
В Киеве произошел взрыв в доме
В Киеве под завалами в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв, по состоянию на 23 июня все еще могут оставаться люди.
Об этом заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы не исключаем возможности того, что при взрыве в доме еще могли находиться люди, о которых просто не заявляли родственники. Надеемся, что сегодня работы у нас закончатся. Потому что, по предварительным данным, ниже четвертого этажа конструкции не упали", – сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Были обнаружены тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Момент взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве попал на видео.