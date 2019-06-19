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В Киеве под видом таблеток для похудения продавали психотропы

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В Киеве под видом таблеток для похудения продавали психотропные препараты. Покупатели не догадывались, что именно входит в состав "медикаментов".

Сбытом опасных для здоровья веществ занимались киевляне, мужчина и женщина. Они распространяли их при помощи интернет-сети, пояснили в пресс-службе местной полиции.

Злоумышленники были задержаны в момент совершения очередной закупки препаратов. Во время обыска у них нашли 8400 таблеток с психотропом, стоимость которых ориентировочно составила 200 000 гривен.

Задержание

Задержание

Полиция в Киеве

Новости
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Задержанный

Задержанный

Полиция в Киеве

За сбыт опасных веществ им грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее за сбыт психотропов под видом таблеток для снижения веса задержали другую группу злоумышленников. В их препаратах был сибутрамин, который способствует анорексии и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Таблетки

Таблетки

Полиция в Киеве

Изъятые карты

Изъятые карты

Полиция в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, эти таблетки закупались в Китае и продавались в Украине при помощи интернета. В объявлениях говорилось, что они подавляют чувство голода.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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