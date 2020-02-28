В Киеве под университетом нашли тело человека. Фото

В Киеве возле входа в один из корпусов Национального транспортного университета 28 февраля обнаружили тело человека.

Погибшего нашли на территории местности Выдубичи. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Instagram.

На место сразу вызвали полицию. Личность погибшего и детали происшествия будут установлены позже.

В Киеве под университетом нашли тело человека

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 4 февраля во дворе жилого дома на улице Вышгородская, 34/1, между гаражами, обнаружили тело девушки.

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