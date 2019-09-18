В Киеве под Офисом президента произошла потасовка: видео

В Киеве под зданием Офиса президента Украины 18 сентября произошли столкновения на митинге обманутых инвесторов новостроек.

Они пытались зайти в Офис, однако их стали оттеснять правоохранители, после чего начались небольшие потасовки. Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Павел Коробчук (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Первые драки под Офисом президента Зеленского. Что-то связано с недовольными вкладчиками застройки, вроде хотят заявление подать", – уточнил Коробчук.

В полиции уточнили, что серьезных нарушений в ходе митинга не было, никто не пострадал, пишет "Украинская правда". Отмечается, что это – первые столкновения под зданием Офиса президента с тех пор, как территорию открыли для прохода.

Столкновения под ОПУ Скриншот

Столкновения под ОПУ Скриншот

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжалась с самого утра. Вначале они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", – объяснили в отделе коммуникации столичной полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ходе акции ветеранов АТО и временно перемещенных лиц под Офисом президента вспыхнул скандал вокруг замглавы Офиса президента Украины Анны Коваленко.

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