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18 сентября • обновлено в 16:17
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/ Криминал

В Киеве под Офисом президента произошла потасовка: видео

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В Киеве под зданием Офиса президента Украины 18 сентября произошли столкновения на митинге обманутых инвесторов новостроек.

Они пытались зайти в Офис, однако их стали оттеснять правоохранители, после чего начались небольшие потасовки. Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Павел Коробчук (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Первые драки под Офисом президента Зеленского. Что-то связано с недовольными вкладчиками застройки, вроде хотят заявление подать", – уточнил Коробчук.

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В полиции уточнили, что серьезных нарушений в ходе митинга не было, никто не пострадал, пишет "Украинская правда". Отмечается, что это – первые столкновения под зданием Офиса президента с тех пор, как территорию открыли для прохода.

Столкновения под ОПУ

Столкновения под ОПУ

Скриншот

Столкновения под ОПУ

Столкновения под ОПУ

Скриншот

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжалась с самого утра. Вначале они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", – объяснили в отделе коммуникации столичной полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ходе акции ветеранов АТО и временно перемещенных лиц под Офисом президента вспыхнул скандал вокруг замглавы Офиса президента Украины Анны Коваленко.

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Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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руденко евгений
руденко евгений
в Верховную Раду не прорывались? Им скорее туда или в ГПУ.
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