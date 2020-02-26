В Киеве, под Офисом президента Украины, в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог.

Об этом сообщил очевидец Юрий Орденко на своей странице в Facebook. В сети появились жуткие фото и видео с места события (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы. Внимание, 18+).

Как написало издание "Информатор", возле ОПУ проходил митинг медиков, а также пришли участники еще одной акции. Неизвестно, что именно вторые требовали, но на плакатах у них было написано "Віддати стадіон громаді!".

Внезапно из толпы выбежал мужчина, который горел. Людям удалось быстро потушить пламя. Медики оказали ему первую помощь.

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

По информации 112.ua, которую издание разместило на своем Telegram-канале, мужчину зовут Александр Леонидович, он – из Сумской области.

"Поджег себя из-за проблем с землей. Сельсовет якобы не дает распаевать землю. Мужчина говорит, что много раз приезжал, а вопрос все не решается. Потому облил себя бензином и поджег", – сообщили журналисты.

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Facebook/Юрий Орденко

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Facebook/Юрий Орденко

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог Скриншот

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

В Киеве под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

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